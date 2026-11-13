(Oscar Olsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Mörka moln och regn över Djurgården i Stockholm. Illustrationsbild.

Stockholmsbörsen öppnar nedåt under handelsveckans sista dag.

Globala investerare avvaktar utvecklingen i spåren av spionhärvan som under torsdagen ledde till att Nvidias vd Jensen Huang tvingades bort, skriver Bloomberg.

– Det är tydligt att situationen kring Nvidia fortsätter att tynga investerarnas humör, inte minst inför nästa veckas kvartalsrapport, säger Nick Twidale, chefsanalytiker på AT Global Markets i Sydney, till nyhetsbyrån.

På hemmaplan har bräd- och kortspelsbolaget Asmodee rapporterat ett urstarkt kvartal, drivet av Pokémons 30-årsjubileum. Aktien lyfter över 5 procent.

Bostadsplattformen Hemnets försäljning minskade med drygt 24 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol. Däremot lyckades man ta cirka 12 procent mer betalt per annons. Aktien backar ett par procent.

Hygienbolaget Essity satsar 850 miljoner kronor i anläggningen i Lilla Edet, som ska möta framtida efterfrågan. Aktien handlas något högre.

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