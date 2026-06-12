Börslyft efter Iranutspel men svagare mot slutet

Människor promenerar längs en nyrenoverad kaj vid Munkbroleden i Gamla stan i Stockholm.

Stockholmsbörsen klättrade på fredagen. Men de ledande indexen tappade viss mark under handelsdagens andra halva och vid stängning stannade både breda OMXSPI och storbolagsindexet OMXS30 på plus 1,6 procent.

Uppgångarna kom efter att Donald Trump hävdat att han avslutat kriget med Iran. Iran har bekräftat att det finns ett utkast till fredsavtal men sagt att man inte kommer slutförhandla förrän Hormuzblockaden är hävd. Under eftermiddagen fortsatte nya bud om förhandlingarna att komma in men utan att det var några definitiva besked.

I ett morgonbrev skrev SEB att marknaden fortsätter att prissätta i linje med Trumps narrativ, trots att tidigare uttalanden om en närstående fred visat sig vara felaktiga.

”Marknaden bjuds åter på berg- och dalbana i Trumps Mellanösterntivoli”, skrev SEB enligt EFN.

Bäst bland storbolagen i OMXS30 gick Boliden med en uppgång på 3,7 procent, följt av Ericsson som steg 3,5 procent. Saab var ett av få av storbolagen på minus med en nedgång på 2,7 procent.

Tången gjorde premiär på Stockholmsbörsen med en teckningskurs på 67 kronor per aktie. Aktiekursen slutade på 75 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 12 procent.

Space X noteras på Wall Street på fredagen men handeln i aktien hade inte kommit igång vid Stockholmsbörsens stängning.