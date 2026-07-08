Stockholmsbörsen öppnar nedåt – Bahnhof rusar

Stockholmsbörsen inleder onsdagens handel nedåt. Vid 09.45 handlades storbolagsindexet OMXS30 ned med 0,8 procent och det breda indexet OMXSPI med 1,0 procent.

USA-börserna sjönk på tisdagen under en sektorrotation då investerarna letade sig bort från AI- och halvledarsektorn till fördel för mer defensiva aktieval. I Asien var utvecklingen blandad med en uppgång i Hongkong medan index i Tokyo och Seoul pekade nedåt.

Norska Telenor har gjort upp om att köpa en kontrollpost i den svenska bredbandsoperatören Bahnhof. Transaktionen måste godkännas av myndigheter för att slutföras. När det är klart ska Telenor lägga ett bud på resten av Bahnhof-aktierna för 62 kronor styck. Aktien lyfter med 18 procent till 60 kronor.

E-handelsbolaget Ellos gör i dag debut på Stockholmsbörsen. Priset i erbjudandet var 60 kronor per aktie, vilket värderade bolaget till 1 185 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Erbjudandet övertecknades flera gånger”, skriver Ellos i ett pressmeddelande. Aktien handlas till 62 kronor.

Investmentbolaget Industrivärdens substansvärde ökade med 17 procent under årets första sex månader. Det visar kvartalsrapporten. Det totala substansvärdet uppgick till 521 kronor per aktie vid halvårsskiftet. Aktien backar knappt 1 procent.

Fastighetsbolaget Neobos förvaltningsresultat sjönk till 61 miljoner kronor under det andra kvartalet. Aktien backar med 4 procent.

Matkassebolaget Cheffelo meddelar att omsättningen i det andra kvartalet ökade med knappt 24 procent justerat för valutakursrörelser, till 331 miljoner kronor. Aktien stiger med 7 procent.

Kontraktstillverkaren Note har tecknat avtal med en ny kund inom hårdvara för avancerade datacenterapplikationer. Affären har en potential att under 2028 nå en årstakt om cirka 100 miljoner kronor, skriver bolaget. Aktien backar knappt 1 procent.

Installationskoncernen Bravida ska installera el och industrirör i ännu ett datacenter i Borlänge. Den nya installationsordern är värd 650 miljoner kronor. Aktien handlas oförändrat.