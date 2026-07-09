Stockholmsbörsen rekylerar uppåt

Gamla börshuset vid Stortorget i Gamla stan i Stockholm. Arkivbild.

Efter börsfallet i onsdags öppnar Stockholmsbörsen uppåt i dag. Storbolagsindexet OMXS30 stiger med 0,6 procent och det breda indexet OMXSP med 0,6 procent.

Asienbörserna utvecklades positivt på torsdagen. Japanska Nikkei bröt en tre dagar lång nedgångsserie och sydkoreanska Kospi fick stöd av uppgångar i Samsung och SK Hynix.

– Vid det här läget verkar marknaden fortfarande utgå från att konflikten med Iran så småningom trappas ned, sa Chris Weston, analyschef på Pepperstone, till Reuters.

Fjärde AP-fonden har minskat sitt innehav i medicinteknikbolaget Getinge till 7,9 procent av kapitalet och 4,9 procent av rösterna. Aktien handlas oförändrat.

Belysningsbolaget Plejd redovisar stigande resultat och omsättning samt starkare bruttomarginal. Rörelseresultatet blev 61,8 miljoner under kvartalet. Aktien faller med 8 procent.

Friluftsklädsbolaget Revolution Race köper 90 procent av sportklädesvarumärket ICIW. Affären görs till en värdering på 700 miljoner kronor. Aktien stiger med 5 procent.

Konkurrensverket har avslutat sin utredning mot Hemnet rörande misstänkt missbruk av dominerande ställning inom digital bostadsannonsering. Aktien lyfter 2 procent.

Bulten, tillverkare av fästelement, säljer sin kinesiska verksamhet i Kina till en lokal investerargrupp. Köpeskillingen uppgår till motsvarande cirka 1,4 miljoner kronor. Aktien stiger 2 procent.

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter totala intäkter för det andra kvartalet landade på 257 miljoner kronor och förvaltningsresultatet på 112 miljoner. I bägge fallen prickade man i stort sett förväntningarna. Aktien lyfter 3 procent.

Fastighetsbolaget Logistea redovisar stigande hyresintäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat under kvartalet. Det senare steg till 165 miljoner kronor från 131 miljoner. Aktien handlas oförändrat.

Investmentbolaget Flerie, med fokus på bioteknik- och läkemedelsinvesteringar, redovisar ett substansvärde på 34 kronor per aktie per den 30 juni. Vid samma tidpunkt i fjol var substansvärdet 53 kronor per aktie.