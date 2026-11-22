Halmstad körde över Brommapojkarna och tog med det tre mycket tunga poäng i botten. Hallänningarna rivstartade på bortaplan och gick till halvtid med 3–0 – en ledning som stod sig matchen ut.

– Vi kommer ut och visar att vi är hungriga. Vi vet att vi måste vinna, det är den inställningen vi har, säger Joel Allansson som gjorde ett av målen.

Halmstad låg sist i tabellen inför matchen, men kliver nu förbi både Degerfors och Örgryte. Örgryte har dock en match mindre spelad.