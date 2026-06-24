Större bilar i Europa kan leda till 2 600 fler dödsfall

Allt större bilar på europeiska gator kan öka antalet dödsfall i bilolyckor med 2 600 per år till 2040. Det visar en rapport från organisationen T&E som främjar hållbar transport, enligt The Guardian.

Varje år sedan 2000 har bilarna i snitt blivit 1,2 centimeter längre, 0,5 centimeter högre och 0,5 centimeter bredare.

Om utvecklingen fortsätter som den gjort kan även gatuparkeringen bli svårare. Både London och Berlin väntas förlora omkring 100 000 parkeringsplatser till 2040.