Strandhäll om debatterna på X: Uppdrag från S

Den avgående S-politikern Annika Strandhäll har gjort sig känd som en aktiv, och stundtals kritiserad, debattör på X och andra sociala medier. Det är ett ”tydligt uppdrag” hon fått av Socialdemokraternas partiledning, säger hon i en intervju med Dagens Nyheter.

Strandhäll säger att det ”kostat på” att partiet inte alltid stått bakom henne när hon hamnat i blåsväder.

I intervjun kritiserar hon även sitt parti för att sakna visioner för vart Sverige är på väg.

– Det är väldigt mycket här och nu. Men vad får politiken för långsiktiga konsekvenser för Sverige? säger hon till DN.