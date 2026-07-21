Strandhäll om debatterna på X: Uppdrag från S
Den avgående S-politikern Annika Strandhäll har gjort sig känd som en aktiv, och stundtals kritiserad, debattör på X och andra sociala medier. Det är ett ”tydligt uppdrag” hon fått av Socialdemokraternas partiledning, säger hon i en intervju med Dagens Nyheter.
Strandhäll säger att det ”kostat på” att partiet inte alltid stått bakom henne när hon hamnat i blåsväder.
I intervjun kritiserar hon även sitt parti för att sakna visioner för vart Sverige är på väg.
– Det är väldigt mycket här och nu. Men vad får politiken för långsiktiga konsekvenser för Sverige? säger hon till DN.
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