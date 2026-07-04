”Stranger things”-sjärnan: Allt ändrades när jag blev mamma

Mycket har förändrats sedan 22-åriga Millie Bobby Brown slog igenom som Eleven i succéserien ”Stranger things” för mer än tio år sedan, berättar hon för The Independent. Seriens sista avsnitt sändes förra året och den före detta barnstjärnan tar nu Hollywood med storm.

Dessutom har mycket förändrats i hennes privatliv. Hon har gift sig med Jake Bongiovi, flyttat till en gård i Georgia och adopterat en dotter. För Millie Bobby Brown förändrades mycket när hon blev mamma.

– Som kvinnlig barnskådespelare upplevde jag en enorm press och att mitt utseende ständigt granskades. Jag kände mig hela tiden underskattad och ägnade många år åt att försöka motbevisa omvärldens förväntningar. Men efter att jag fick min dotter har jag insett att jag faktiskt inte längre bryr mig, säger hon.

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