Strömmer: SD-samarbetet kan påverka många väljare

Justitieminister Gunnar Strömmer är lite av Moderaternas ess i rockärmen inför riksdagsvalet, men trots att gängvåldet minskat lyckas partiet inte vända opinionsläget, skriver DN.

Tidningen driver tesen att Moderaternas kräftgång inte handlar så mycket om den egna politiken som om samarbetet med Sverigedemokraterna. Samtidigt som Strömmer försvarar samarbetet, och beskriver det som ”pragmatiskt”, medger han att tanken på SD-ministrar kan påverka många väljare.

– Vi vet att Sverigedemokraterna är ett parti som delar opinionen.