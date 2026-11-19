Studie: AI pekar ut barn och ambulanser som militära mål
En skola i Iran dyker upp på satellitbilderna. AI-modellen får i uppdrag att hitta militära mål – och pekar ut skolan i 22 av 32 försök. I andra tester identifieras även barn, ambu…
Bloomberg
Anthropic, Other AI Models Regularly Identify Civilians as Military Targets in Tests
Advanced artificial intelligence models in simulat…
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