Studie: Kortare ätfönster kan ge skarpare hjärna

Att äta under ett begränsat antal timmar och undvika mat före läggdags kan bidra till att bevara den kognitiva förmågan hos äldre, enligt en pilotstudie som The Guardian hänvisar till.

I studien ingick 47 överviktiga kvinnor som uppmanades att i ett halvårs tid äta med ett underskott på 500 kalorier dagligen. Den ena hälften åt mellan klockan 10 på morgonen och 18 på kvällen, medan den andra spred ut måltiderna över tolv timmar.

Båda visade liknande viktnedgång men kvinnorna i gruppen som åt under en kortare tid på dagen presterade bättre i problemlösning jämfört med den andra. Studieförfattarna påpekar att det inte rörde sig om några radikala skillnader. Resultaten är preliminära men kan få betydelse om samma slutsatser kan dras efter större studier.