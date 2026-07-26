ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. (Vilhelm Stokstad/TT)
Utrikes

Studie: Kortare ätfönster kan ge skarpare hjärna

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Att äta under ett begränsat antal timmar och undvika mat före läggdags kan bidra till att bevara den kognitiva förmågan hos äldre, enligt en pilotstudie som The Guardian hänvisar till.

I studien ingick 47 överviktiga kvinnor som uppmanades att i ett halvårs tid äta med ett underskott på 500 kalorier dagligen. Den ena hälften åt mellan klockan 10 på morgonen och 18 på kvällen, medan den andra spred ut måltiderna över tolv timmar.

Båda visade liknande viktnedgång men kvinnorna i gruppen som åt under en kortare tid på dagen presterade bättre i problemlösning jämfört med den andra. Studieförfattarna påpekar att det inte rörde sig om några radikala skillnader. Resultaten är preliminära men kan få betydelse om samma slutsatser kan dras efter större studier.

Viktnedgång kan i sig ha positiva effekter för hjärnan
www.theguardian.com
Studie: Att fasta hela dagar behöver inte leda till viktnedgång (16 februari)
BBC
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen