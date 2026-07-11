Studier: Livsstil kan skjuta upp demens med flera år
Andelen äldre som drabbas av demens minskar i flera länder. En viktig förklaring tros vara bättre utbildning, motion, kost och behandling av riskfaktorer, skriver The Economist.
The Economist
The world is making heady progress in the fight against dementia
Incidence among the elderly is falling fast.
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