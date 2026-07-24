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Illustraitonsbild. (Richard Drew /AP/TT)
Dagens börs

Avvaktande på USA-börsen – oljepriset faller tillbaka

Av Patrik Dahlin
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USA-börserna handlas runt nollan i den tidiga fredagshandeln. Dow Jones stiger 0,2 procent, medan tekniktunga Nasdaq och breda S&P 500-indexen handlas i princip oförändrat.

Oljepriset backar omkring 3 procent på fredagen, efter att tidigare i veckan ha handlats till över 100 dollar fatet för första gången sedan i maj.

Det sker efter att Donald Trump hotat med en ny storskalig attack mot Iran, skriver CNBC.

Adam Turnquist, chefsstrateg vid LPL Financial, är inte övertygad om att oljepriset kommer fortsätta stiga. Angående den senaste upptrappningen säger han att marknaden varit dåligt positionerad för att oljan ska rusa.

Halvledarbolaget Intel, som rusade i torsdagens efterhandel efter en rapport som klart slog marknadens förväntningar, handlas nära nollan på veckans sista handelsdag.

Texten uppdateras.

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