Finansminister Elisabeth Svantesson (M) öppnar för första gången upp om sin adhd-diagnos i TV4:s Nyhetsmorgon.

– Det går att hitta verktyg att klara det. Man kan faktiskt vara finansminister och samtidigt ha adhd. För min del har jag tagit hjälp av mediciner, säger hon i programmet.

Svantesson berättar att hon fick verktyg för att hantera diagnosen sent i livet, även om hon redan som barn levde med ångest och rastlöshet. Hon hoppas att hennes historia kan hjälpa andra, framför allt barn och unga.