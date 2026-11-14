Svantesson berättar om sin adhd: ”Går att hitta verktyg”
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) öppnar för första gången upp om sin adhd-diagnos i TV4:s Nyhetsmorgon.
– Det går att hitta verktyg att klara det. Man kan faktiskt vara finansminister och samtidigt ha adhd. För min del har jag tagit hjälp av mediciner, säger hon i programmet.
Svantesson berättar att hon fick verktyg för att hantera diagnosen sent i livet, även om hon redan som barn levde med ångest och rastlöshet. Hon hoppas att hennes historia kan hjälpa andra, framför allt barn och unga.
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