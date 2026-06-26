Svensk 85-åring greps i Spanien med 4,5 kilo kokain

En svensk man i 85-årsåldern har häktats i Spanien, misstänkt för drogsmuggling, rapporterar Expressen som hänvisar till den spanska nyhetskanalen Telecinco.

När flygplatspersonalen i Madrid öppnade mannens väska hittades drygt 4,5 kilo kokain inpackat i nio papperscylindrar.

Enligt Telecinco tros mannen ha rekryterats av ett kriminellt nätverk för drogsmuggling, på grund av hans ekonomiska och hälsomässiga situation. Han ska mot betalning ha fått i uppdrag att göra flera drogresor till Bogotá, Dubai, Barcelona och Madrid.