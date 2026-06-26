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Arkivbild av kokain. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Svensk 85-åring greps i Spanien med 4,5 kilo kokain

Av Hedda Hallsenius
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En svensk man i 85-årsåldern har häktats i Spanien, misstänkt för drogsmuggling, rapporterar Expressen som hänvisar till den spanska nyhetskanalen Telecinco.

När flygplatspersonalen i Madrid öppnade mannens väska hittades drygt 4,5 kilo kokain inpackat i nio papperscylindrar.

Enligt Telecinco tros mannen ha rekryterats av ett kriminellt nätverk för drogsmuggling, på grund av hans ekonomiska och hälsomässiga situation. Han ska mot betalning ha fått i uppdrag att göra flera drogresor till Bogotá, Dubai, Barcelona och Madrid.

Mannen flög från Costa Rica och var på väg mot Bryssel via Spanien
www.telecinco.es
UD bekräftar att en 85-årig man frihetsberövats i Spanien
Expressen
Gränspolisen reagerade när mannens bagage gav utslag för narkotika
TT
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