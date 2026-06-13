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Arkivbild: Irländsk polis. (PETER MORRISON / AP)
Utrikes

Svensk död i krock på Irland – med pistol och skidmask

Av Kinga Sandén
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En svensk man som misstänks ha varit på väg att utföra ett beställningsmord har dött i en bilolycka på Irland. Det rapporterar Expressen.

Mannen i 30-årsåldern var klädd i skidmask och hade en laddad pistol på bilgolvet, enligt The Irish Times. En annan svensk man flydde från bilen efter att ha överlevt krocken och är nu efterlyst.

Förundersökning har inletts mot flera irländare som misstänks ha beställt ett mord av svenskarna i en pågående gängkonflikt, skriver The Irish Sun.

Den svenska polisen är inkopplad
Expressen
Minst en av männen är även efterlyst misstänkt för mord i Finland
www.irishtimes.com
Beställningsmordet ska ha koppling till minst två andra mord i Skandinavien (12 juni)
www.thesun.ie
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