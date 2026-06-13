Svensk död i krock på Irland – med pistol och skidmask

En svensk man som misstänks ha varit på väg att utföra ett beställningsmord har dött i en bilolycka på Irland. Det rapporterar Expressen.

Mannen i 30-årsåldern var klädd i skidmask och hade en laddad pistol på bilgolvet, enligt The Irish Times. En annan svensk man flydde från bilen efter att ha överlevt krocken och är nu efterlyst.

Förundersökning har inletts mot flera irländare som misstänks ha beställt ett mord av svenskarna i en pågående gängkonflikt, skriver The Irish Sun.