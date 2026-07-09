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Irländsk polis. Arkivbild. (Peter Morrison / AP)
Misstänkta morduppdraget i Irland

Svensk fortfarande på fri fot – efter misstänkt morduppdrag i Irland

Av Adam Lindh
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I juni dog en svensk man i 30-årsåldern i en bilolycka i Irland. En annan svensk, som färdades i samma bil, lämnade olycksplatsen och är fortfarande försvunnen och jagas av polis, rapporterar TT.

Enligt irländsk polis misstänks de båda svenskarna ha rest till landet för att utföra ett beställningsmord. Den omkomne hittades med en balaklava över ansiktet och en laddad pistol vid fötterna.

Den försvunne svensken misstänks ha fått hjälp av uppdragsgivaren att hålla sig undan, men det är oklart om han fortfarande befinner sig i Irland.

Journalisten Conor Lally på Irish Times beskriver fallet som ett av de mest uppmärksammade gängärendena i landet på flera år.

Lally säger att det är extremt ovanligt att torpeder hyrs in för att utföra beställningsmord i Irland
TT
En av männen är efterlyst för mord i Finland (13 juni)
www.irishtimes.com
Ska ha haft koppling till två andra mord i Skandinavien (12 juni)
www.thesun.ie
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