ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Malaga, arkivbild. (Shutterstock)
GängvåldetSvenska krimexporten

Svensk gängman gripen i Spanien

Av Helena Sällström
Publicerad:

En svensk man i 25-årsåldern som varit internationellt efterlyst har gripits i Spanien, skriver polisen på sin hemsida.

Mannen har enligt polis och åklagare haft kopplingar till ett känt nätverk och styrt andra kriminella.

Han misstänks ha hanterat en stor mängd handgranater i Göteborgsområdet. Han är också misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott.

Polisen: ”Fortsätter att göra tillvaron osäker för svenska kriminella utomlands”
pressmeddelande · polisen.se
Greps i mitten av juni i Málaga och ska begäras överlämnad till Sverige
Expressen
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen