Svensk gängman gripen i Spanien

En svensk man i 25-årsåldern som varit internationellt efterlyst har gripits i Spanien, skriver polisen på sin hemsida.

Mannen har enligt polis och åklagare haft kopplingar till ett känt nätverk och styrt andra kriminella.

Han misstänks ha hanterat en stor mängd handgranater i Göteborgsområdet. Han är också misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott.