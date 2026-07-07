Svensk gängman gripen i Spanien
En svensk man i 25-årsåldern som varit internationellt efterlyst har gripits i Spanien, skriver polisen på sin hemsida.
Mannen har enligt polis och åklagare haft kopplingar till ett känt nätverk och styrt andra kriminella.
Han misstänks ha hanterat en stor mängd handgranater i Göteborgsområdet. Han är också misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott.
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