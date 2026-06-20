Tonåringar misstänks ha planerat sprängdåd i Oslo åt Foxtrot
Två norska tonåringar åtalas, misstänkta för att ha planerat flera bombattacker i Oslo på uppdrag av det svenska Foxtrotnätverket. Det skriver Dagbladet.
Utredningen har inte lyckats slå fast hur attacken skulle utföras, men kontakten med Foxtrot ska ha pågått fram till september 2025. De båda pojkarna var då 16 respektive 17 år gamla.
Båda de misstänkta nekar till brott.
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