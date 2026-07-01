Svensk industri ångar på: ”Fortsätter att visa styrka”

Trenden i den svenska industrin fortsätter uppåt. Inköpschefsindex för juni växte till 58,3 från 57,4 i maj och har nu legat över sitt historiska snitt i över ett år, visar nya siffror från Silf/Swedbank.

– Svensk industri fortsätter att visa styrka. Junisiffran bekräftar att återhämtningen har fått bredare fäste med stigande orderingång, högre produktion och fortsatt expansiva produktionsplaner, säger analysansvarige Jörgen Kennemar i ett pressmeddelande.

Främst är det den starka orderingången i industrin som lyfter indexet.