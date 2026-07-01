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Montering i Atlas Copcos fabrik i Tierp. Illustrationsbild. (Henrik Montgomery/TT)
Svenska tillväxten

Svensk industri ångar på: ”Fortsätter att visa styrka”

Av Andreas Victorzon
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Trenden i den svenska industrin fortsätter uppåt. Inköpschefsindex för juni växte till 58,3 från 57,4 i maj och har nu legat över sitt historiska snitt i över ett år, visar nya siffror från Silf/Swedbank.

– Svensk industri fortsätter att visa styrka. Junisiffran bekräftar att återhämtningen har fått bredare fäste med stigande orderingång, högre produktion och fortsatt expansiva produktionsplaner, säger analysansvarige Jörgen Kennemar i ett pressmeddelande.

Främst är det den starka orderingången i industrin som lyfter indexet.

Analytikern: Samtidigt stiger kostnadstrycket
pressmeddelande · news.cision.com
Delindexet produktion ökade också – alla andra backade något
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