Svensk industri ångar på: ”Fortsätter att visa styrka”
Trenden i den svenska industrin fortsätter uppåt. Inköpschefsindex för juni växte till 58,3 från 57,4 i maj och har nu legat över sitt historiska snitt i över ett år, visar nya siffror från Silf/Swedbank.
– Svensk industri fortsätter att visa styrka. Junisiffran bekräftar att återhämtningen har fått bredare fäste med stigande orderingång, högre produktion och fortsatt expansiva produktionsplaner, säger analysansvarige Jörgen Kennemar i ett pressmeddelande.
Främst är det den starka orderingången i industrin som lyfter indexet.
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