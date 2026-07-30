Svantesson: Hyser hopp om att vi går hyfsat skadefria

Trots konflikten i Mellanöstern och osäkerhet i spåren av Donald Trumps politik gör de svenska hushållen sannolikt rätt i att vara optimistiska till ekonomin. Det anser finansminister Elisabeth Svantesson (M), enligt DI.

– Vi har ändå ett hopp om att vi i Sverige kommer att gå hyfsat skadefria jämfört med i många andra länder, säger hon till tidningen.

Finansministern noterar att både hushållen och företagen vågar låna mer och att konsumtionen ökar. Det ser hon som ett tecken på att det var rätt att lånefinansiera stora satsningar i de senaste budgetarna, skriver DI.