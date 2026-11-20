En svensk kvinna i 70-årsåldern är död efter en skjutning i Filippinerna, rapporterar Expressen. Två personer är gripna misstänkta för mordet.

Kvinnan är hemmahörande i Götaland och ska ha besökt en lägenhet i Filippinerna som hon hyrde.

En man misstänks ha skjutit kvinnan mot betalning, enligt uppgifter till den lokala tidningen GMA News. En annan kvinna misstänks för att ha planerat mordet och anlitat mannen. En konflikt kring ekonomi ska ligga bakom mordet, skriver Expressen.

UD bekräftar att kvinnan är död och att anhöriga är underrättade.

”Vi kommenterar inte ärendet ytterligare med hänsyn till konsulär sekretess”, skriver UD i ett mejl till tidningen.