Svensk man gripen på Färöarna – misstänks för grovt brott

En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för ett grovt brott, rapporterar den färöiska tidningen Dimmalætting.

Polisen vill inte berätta exakt vad mannen är misstänkt för, annat än att det rör sig om ett brott som kan ge många år i fängelse och som är kopplat till potentiellt fysiskt våld mot andra människor.

Gripandet beskrivs som odramatiskt och ska ha skett en dryg vecka efter att mannen anlände till ögruppen.

Mannen kan nu komma att utlämnas till Sverige.