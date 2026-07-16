ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Schibstedhuset i centrala stockholm. (Tim Aro/SvD/TT)
Inrikes

Problem att komma in på TV4:s hemsida

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

På torsdagsförmiddagen uppstod det tekniska problem på flera Schibsted-ägda mediers hemsidor i både Sverige och Norge.

Problemen innebar att det under en tid inte gick att gå in på – eller tog ovanligt lång tid att ladda – artiklar på bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

På Schibsted-ägda TV4:s hemsida går det fortfarande inte att läsa några artiklar.

I Norge har det bland annat inte gått att komma in på tidningen Aftenpostens hemsida, rapporterar norska TV2.

Verdens Gang låg också nere
www.tv2.no
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen