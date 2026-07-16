Problem att komma in på TV4:s hemsida

På torsdagsförmiddagen uppstod det tekniska problem på flera Schibsted-ägda mediers hemsidor i både Sverige och Norge.

Problemen innebar att det under en tid inte gick att gå in på – eller tog ovanligt lång tid att ladda – artiklar på bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

På Schibsted-ägda TV4:s hemsida går det fortfarande inte att läsa några artiklar.

I Norge har det bland annat inte gått att komma in på tidningen Aftenpostens hemsida, rapporterar norska TV2.