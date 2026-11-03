Förlag väljer allt oftare AI för att snabböversätta utländska romaner till svenska och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Ett av förlagen som använder möjligheten brett är Gyldendal Astra. Där översätts deckare, feelgood och romance regelbundet till svenska.

– Men vi skulle aldrig använda AI till poesi, säger förlagschefen Petra Ward till TT.

Anja Gatu, ordförande i Författarförbundet är inte imponerad.

– De kanske blir ”good enough” men är det dit vi siktar?

Gatu är särskilt orolig över vad som händer med kompetensen i branschen när instegsjobben försvinner och allt färre lär sig hantverket. Det är ju, påpekar hon, inte många som får börja med att översätta den ansedda litteraturen.