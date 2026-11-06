Den franska författaren Philippe Jaenada, som i veckan tilldelades det prestigefyllda Goncourtpriset, använde AI tre gånger när han skrev romanen ”L’Inconnue du quai de Javel”. Det säger Jaenada själv i fransk radio, rapporterar The Guardian.

I ett fall smög han in en AI-genererad mening för att ”leka med läsaren”. Han inkluderade även ett AI-producerat stycke för att ”driva med AI-genererad text”, säger författaren.

Frågan är aktuell inte minst med tanke på att den kanadensisk-haitiska författaren Thélyson Orélien blev av med sin nominering till samma pris efter anklagelser om att han använt AI.

– Jag tror inte att AI går att hejda. Vi kan inte låtsas som att det inte finns, säger Philippe Jaenada.