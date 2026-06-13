ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sverige har förlorat 160 miljarder kronor på Donald Trumps politik, rapporterar DN. (Jacquelyn Martin/AP/TT, Jessica Gow/TT)
Trumps USARelationen Sverige-USA

Svenska ministern: Trump har kostat oss 160 miljarder

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Den oförutsägbarhet som har präglat USA under Donald Trumps presidentskap har hittills kostat Sverige 160 miljarder kronor. Det har Finansdepartementet kommit fram till genom att räkna på hur mycket tillväxten har behövt skrivas ner på grund av USA:s agerande, rapporterar DN.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) säger till tidningen att hon är trött på den amerikanske presidentens oförutsägbarhet.

– Det är sorgligt att en ledare för ett så stort land inte tar mer ansvar och faktiskt tänker igenom att hans politik påverkar människor jorden över, säger Svantesson.

Svantesson: ”Vi kan inte stå med mössan i hand”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Endast en av tio européer ser USA som en allierad (10 juni)
www.theguardian.com
Domstol: Trumps tullar kan ligga kvar tills vidare
thehill.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USARelationen Sverige-USAUSANordamerika Donald TrumpElisabeth SvantessonModeraternaPolitikAmerikansk politik