Svenska ministern: Trump har kostat oss 160 miljarder

Den oförutsägbarhet som har präglat USA under Donald Trumps presidentskap har hittills kostat Sverige 160 miljarder kronor. Det har Finansdepartementet kommit fram till genom att räkna på hur mycket tillväxten har behövt skrivas ner på grund av USA:s agerande, rapporterar DN.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) säger till tidningen att hon är trött på den amerikanske presidentens oförutsägbarhet.

– Det är sorgligt att en ledare för ett så stort land inte tar mer ansvar och faktiskt tänker igenom att hans politik påverkar människor jorden över, säger Svantesson.