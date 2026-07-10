Svenska musikundret får eget museum i Västervik
Det svenska musikundret tillägnas ett helt nytt museum som ska öppna i Västervik nästa sommar, rapporterar flera svenska medier. Museet ska skildra allt från operatenoren Jussi Björling och Abba till Veronica Maggio, Avicii och Zara Larsson.
Svenska Musikmuseet ska dessutom sätta musikundret i ett sammanhang av kultur, samhälle och teknik. Till hjälp använder man bland annat regeringens kulturkanon och musikjournalisten Per Sinding-Larsen.
– Vi försöker göra en tolkning av begreppet ”det svenska musikundret” och hur musiken har utvecklats – som ett gigantiskt släktträd, säger Ingmarie Halling, exekutiv kreativ ledare för Svenska Musikmuseet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen