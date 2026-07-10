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Tim ”Avicii” Bergling, Abba och Zara Larsson.
Svenska musikexporten

Svenska musikundret får eget museum i Västervik

Av Alice Hermansson
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Det svenska musikundret tillägnas ett helt nytt museum som ska öppna i Västervik nästa sommar, rapporterar flera svenska medier. Museet ska skildra allt från operatenoren Jussi Björling och Abba till Veronica Maggio, Avicii och Zara Larsson.

Svenska Musikmuseet ska dessutom sätta musikundret i ett sammanhang av kultur, samhälle och teknik. Till hjälp använder man bland annat regeringens kulturkanon och musikjournalisten Per Sinding-Larsen.

– Vi försöker göra en tolkning av begreppet ”det svenska musikundret” och hur musiken har utvecklats – som ett gigantiskt släktträd, säger Ingmarie Halling, exekutiv kreativ ledare för Svenska Musikmuseet.

Museet ska ligga vid vattnet i Västervik
TT
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Svenska musikexportenVästervikJussi BjörlingZara LarssonPer Sinding-LarsenMusikAbba