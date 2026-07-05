Loa Falkman om Katy Perry: ”Ingen aning om vem det var”

Det till en början fiktiva pojkbandet Björnzone gjorde succé i Melodifestivalens mellanakt. Gruppen består av frontmannen och komikern Björn Gustafsson samt flera andra kända namn, som Eric Saade, Filip Berg, Victor Leksell, Adam Lundgren och Loa Falkman.

I sommar är de aktuella med VM-låten ”All of My Heart”, som skrevs av den svenske producenten Johan Carlsson tillsammans med Mark Owen från Take That. Carlsson har bland annat producerat låtar för Katy Perry.

Loa Falkman hade dock till en början ingen aning om vem Katy Perry var, säger han till nyhetsbyrån men tillägger att Perry är ett stort fan av Björnzone.

– Det är ett jävla kanongäng, Björnzone, så jag gläder mig oerhört, fortsätter han.

Rättelse: I en tidigare version av texten stod det att Katy Perry varit med och skrivit låten.