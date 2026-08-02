Amerikansk press hyllar Zara Larsson: ”Har fällt tårar”

Zara Larsson under ett framträdande tidigare i sommar.

Zara Larssons energi går hem på andra sidan Atlanten. Efter helgens uppträdande inför en fullsatt publik på Lollapalooza i Chicago hyllas hon i amerikansk press. Spelningen fick skjutas fram flera timmar på grund av oväder och skyfall.

”Zara Larsson stänger ute det grå vädret med sin egen form av popsolsken”, skriver tidningen Chicago Sun-Times.

Spelningen är Larssons första i USA under den pågående sommarturnén och enligt den svenska stjärnan var framträdandet i Grant park hennes största någonsin.

”Jag har fällt tårar över i går ... Jag är så tacksam!”, skriver Larsson på Instagram efter spelningen samtidigt som hon delar klipp från scenen.