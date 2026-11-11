Svenska spelbranschens omsättning ökade med 19 procent under 2025, jämfört med året före. Det visar Dataspelsbranschens årliga rapport Spelutvecklarindex.

– Spelutvecklarna gjorde jättebra spel. Tittar vi bara på Steam-försäljningen så är var fjärde nytt spel som laddades ner 2025 skapat i Sverige, säger Johanna Nylander till TT.

Även det här året ser ut att bli ett bra år för branschen, men kanske inte ett ”superår” som 2025, säger Nylander vidare.