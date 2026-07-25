Svenskt barn död i trafikolycka i Kroatien

Ett svenskt barn har dött i en trafikolycka i Kroatien under fredagen, skriver kroatiska medier enligt Aftonbladet.

Två bilar ska ha krockat och ytterligare tre vuxna var inblandade. En av dem, en man i 45-årsåldern, greps efter olyckan misstänkt för att inte ha hållit tillräckligt avstånd.

Svenska Utrikesdepartementet bekräftar för tidningen att en minderårig svensk medborgare omkommit och att anhöriga är underrättade.