Svenskt barn död i trafikolycka i Kroatien
Ett svenskt barn har dött i en trafikolycka i Kroatien under fredagen, skriver kroatiska medier enligt Aftonbladet.
Två bilar ska ha krockat och ytterligare tre vuxna var inblandade. En av dem, en man i 45-årsåldern, greps efter olyckan misstänkt för att inte ha hållit tillräckligt avstånd.
Svenska Utrikesdepartementet bekräftar för tidningen att en minderårig svensk medborgare omkommit och att anhöriga är underrättade.
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