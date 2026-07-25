ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
karta
Utrikes

Svenskt barn död i trafikolycka i Kroatien

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Ett svenskt barn har dött i en trafikolycka i Kroatien under fredagen, skriver kroatiska medier enligt Aftonbladet.

Två bilar ska ha krockat och ytterligare tre vuxna var inblandade. En av dem, en man i 45-årsåldern, greps efter olyckan misstänkt för att inte ha hållit tillräckligt avstånd.

Svenska Utrikesdepartementet bekräftar för tidningen att en minderårig svensk medborgare omkommit och att anhöriga är underrättade.

Skedde i Lužani, nära gränsen till Bosnien och Hercegovina
Aftonbladet
45-åringen satt själv i en bil och de två andra vuxna i samma bil som barnet
Sveriges Television
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen