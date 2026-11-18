Sverige kommer på första plats i ett globalt test av kunskaper i engelska som andraspråk, rapporterar TT.

Utbildningsföretaget EF har rankat kunskaperna hos 2,3 miljoner vuxna i 117 länder och regioner. Jämfört med fjolårets mätning klättrar Sverige åtta platser till toppen. Näst på listan kommer Sydafrika, Danmark och Tyskland.

Svenskarna är bäst på läs- och hörförståelse. Vad gäller att tala och skriva engelska placerar sig Sverige på plats tio respektive 17.