”Sverige kan bli en ledande kraft för en ny ordning”

Sverige bör ta täten i ett närmare samarbete mellan EU och demokratierna i Stillahavsregionen när USA drar sig tillbaka från frihandeln. Det skriver Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare M-politiker.

Syftet är framför allt att EU inte ska bli alltför beroende av Kina.

”Sverige kan i denna nya verklighet bli en ledande kraft inom EU i arbetet för en ny internationell ordning grundad på frihandelns principer”, skriver Hökmark.

Han menar att EU framför allt bör fördjupa samarbetet med frihandelspakten CPTPP, där bland andra Japan och Kanada ingår.

”Målet måste vara att skapa världens största sammanhängande område för frihandel, investeringar, innovation och rättsstat.”

Enligt Hökmark handlar det inte bara om tullar och export, utan också om vilken ekonomisk världsordning som ska prägla 2000-talet.