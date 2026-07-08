Sverige säger nej till Turkiets utlämningskrav
Turkiet har begärt att fyra turkiska medborgare ska utlämnas från Sverige. Nu har regeringen avslagit begäran, rapporterar Nyhetsbyrån Siren enligt Expressen.
Enligt en turkisk domstol har de fyra personerna kopplingar till Gülenrörelsen, som är terrorstämplad i Turkiet.
Regeringen motiverar avslaget med att personerna riskerar förföljelse eller hot om de utlämnas till Turkiet.
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