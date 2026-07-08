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Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Turkiets utlämningskrav

Sverige säger nej till Turkiets utlämningskrav

Av Adam Lindh
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Turkiet har begärt att fyra turkiska medborgare ska utlämnas från Sverige. Nu har regeringen avslagit begäran, rapporterar Nyhetsbyrån Siren enligt Expressen.

Enligt en turkisk domstol har de fyra personerna kopplingar till Gülenrörelsen, som är terrorstämplad i Turkiet.

Regeringen motiverar avslaget med att personerna riskerar förföljelse eller hot om de utlämnas till Turkiet.

Riskerna som personerna skulle utsättas för går emot utlänningslagen
Expressen
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Turkiets utlämningskravTurkietRegeringskanslietPolitikRecep Tayyip Erdogan