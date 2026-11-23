Cypern har länge lockat svenskar med låga skatter. När de nya reglerna kan börja gälla är ännu oklart.

Regeringen föreslår en ny lag som ska göra det svårare att använda Cypern för att undvika skatt, rapporterar DI.

Förslaget innebär att ett skatteavtal som funnits sedan 1988 uppdateras. Avtalet ska förhindra att personer och företag betalar skatt två gånger på samma inkomst. Men enligt regeringen kan reglerna också användas för att flytta inkomster eller vinster till länder där skatten är lägre.

Cypern har länge lockat svenska företagare och pensionärer med sina låga skatter. Pensioner kan till exempel under vissa villkor beskattas med bara 5 procent, enligt DI.

Förändringarna är en del av ett större internationellt arbete mot skatteflykt, men måste först godkännas av riksdagen.