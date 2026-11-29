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Kondoleanserna strömmar in efter beskedet om att journalisten och tv-profilen Suzanne Axell har dött.

Anne Lagercrantz, vd på SVT, menar att Axell var central för ”Fråga doktorns” framgång.

– Suzanne Axell blev tv-doktorn med hela svenska folket. Hon var trygg, kunnig och avgörande för Fråga doktorns stora genomslag, säger Lagercrantz till Aftonbladet.

Axell dog hastigt i sitt hem i fredags, meddelade hennes nära vän Annica Triberg till TT under söndagen.