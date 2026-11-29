SVT-topp: ”Hon blev tv-doktorn med svenska folket”
Kondoleanserna strömmar in efter beskedet om att journalisten och tv-profilen Suzanne Axell har dött.
Anne Lagercrantz, vd på SVT, menar att Axell var central för ”Fråga doktorns” framgång.
– Suzanne Axell blev tv-doktorn med hela svenska folket. Hon var trygg, kunnig och avgörande för Fråga doktorns stora genomslag, säger Lagercrantz till Aftonbladet.
Axell dog hastigt i sitt hem i fredags, meddelade hennes nära vän Annica Triberg till TT under söndagen.
bakgrund
Suzanne Axell
Wikipedia (sv)
Suzanne Axell, född 27 december 1955 i Enskede församling, Stockholms stad, är en svensk journalist och programledare. Hon var programledare för SVT:s Fråga doktorn från 2003 till 2021. Våren 2021 deltog Axell i TV4:s Let's Dance. Hon har även arbetat på bland annat Expressen, Arbetet, Radio Uppland, Radio Stockholm och Sveriges Radio P4.
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