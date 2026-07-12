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Yonhap rapporterar
Utrikes

Sydkorea ber Nord om hjälp att hitta saknad sjöman

Av Ebba Örn
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En sydkoreansk sjöman tros ha drivit över den maritima gränsen till Nordkorea under natten, och nu ber Sydkorea grannlandet om hjälp i sökinsatsen, rapporterar Yonhap.

Sjömannen sågs senast vid midnatt och anmäldes som saknad när han inte dök upp vid morgonpasset på fregatten. En stor sökinsats med ett tiotal fartyg, flygplan och civila båtar pågår.

”Eftersom den sydkoreanska flottan för närvarande söker efter den saknade sjömannen ber vi om Nordkoreas samarbete – av humanitära skäl – i sökandet”, uppger sydkoreanska myndigheter.

Fregatten patrullerade ungefär 50 kilometer utanför Geojin
en.yna.co.kr
Man har även bett civila båtar och fiskebåtar om hjälp
www.koreajoongangdaily.com
Tycks handla om en junior sjöman
AFP  · Ofta betalvägg
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