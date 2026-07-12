Sydkorea ber Nord om hjälp att hitta saknad sjöman

En sydkoreansk sjöman tros ha drivit över den maritima gränsen till Nordkorea under natten, och nu ber Sydkorea grannlandet om hjälp i sökinsatsen, rapporterar Yonhap.

Sjömannen sågs senast vid midnatt och anmäldes som saknad när han inte dök upp vid morgonpasset på fregatten. En stor sökinsats med ett tiotal fartyg, flygplan och civila båtar pågår.

”Eftersom den sydkoreanska flottan för närvarande söker efter den saknade sjömannen ber vi om Nordkoreas samarbete – av humanitära skäl – i sökandet”, uppger sydkoreanska myndigheter.