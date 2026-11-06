Sydkoreansk klasskamp i ”en av årets bästa filmer”
Sydkoreansk film gör nytt avtryck världen över med ”Possible Love”. Precis som i produktioner som Parasit och ”Squid game” är det klasskamp som är huvudtemat i en helt ny Netflixproduktion.
Regissören Lee Chang-dong, känd för ”Bränd”, skildrar i ”Possible Love” kulturkrocken mellan ett arbetarpar och ett överklassdito. Hans skildring präglas av lågmäldhet och subtilitet, enligt recensenterna.
”En elegant twist förskjuter maktbalansen, och vi lämnas med en cliffhanger i en av årets bästa filmer hittills.”, skriver Sydsvenskans Mattias Oskarsson.
DN:s Kerstin Gezelius ger filmen högsta betyg:
”Att filmen inte visas på biograf i Sverige är närmast obegripligt. Och synd, för det är inte en film som vinner på att man kan trycka paus”, skriver hon.
Recensenternas snittbetyg: 4,2
Snittbetyget baseras på fem av nio recensioner då alla inte sätter betyg
Svenska recensioner:
Utländska recensioner:
Om recensionssvepen
Varje helg tipsar Omni-redaktionen om de mest aktuella filmerna, tv-serierna, musiken, böckerna och mycket mer från hela världen. Genre kan variera från vecka till vecka.
Om Omni-helg
Recensionssvepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.