Sydkoreansk film gör nytt avtryck världen över med ”Possible Love”. Precis som i produktioner som Parasit och ”Squid game” är det klasskamp som är huvudtemat i en helt ny Netflixproduktion.

Regissören Lee Chang-dong, känd för ”Bränd”, skildrar i ”Possible Love” kulturkrocken mellan ett arbetarpar och ett överklassdito. Hans skildring präglas av lågmäldhet och subtilitet, enligt recensenterna.

”En elegant twist förskjuter maktbalansen, och vi lämnas med en cliffhanger i en av årets bästa filmer hittills.”, skriver Sydsvenskans Mattias Oskarsson.

DN:s Kerstin Gezelius ger filmen högsta betyg:

”Att filmen inte visas på biograf i Sverige är närmast obegripligt. Och synd, för det är inte en film som vinner på att man kan trycka paus”, skriver hon.