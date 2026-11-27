I gangsterdramat ”Paper tiger” får tittarna följa ex-kriminalaren Gary som lockar med sig sin lillebror, den älskvärde nörden Irwin, på ett lukrativt erbjudande. Det är mitt i 1980-talet och New York brottas med en skyhög brottslighet. Nu ska bröderna börja sanera miljögifter i hamnen, något som visar sig vara för den fruktade, ryska maffiabossen Simeon Bogojavich.

I SvD får ”Paper tiger” högsta betyg – en hel tärning – av Jon Asp. Han tycker att filmen är James Grays hittills bästa och att James Gray i sin tur är en av vår tids kanske mest underskattade regissörer.

Sydsvenskans Michael Tapper är också positiv och beskriver filmen som ett ”labor of love”. Den låga budgeten har tvingat produktionen att välja verkliga miljöer, och skådespelare som Adam Driver och Scarlett Johansson att visa andra sidor av sina talanger än de brukar.

Han är ändå orolig att filmen inte ska flyga hos publiken. Mänskligheten kan inte enbart livnära sig på medelklassmys och actionfantasier, tycker Tapper.

”Det behövs skitigt socialrealistiska små filmer från rännstenen som den här också. ”