Robert Pattinson presenterades i veckan som näste James Bond, men innan han spelar agenten som i kronans tjänst har rätt att döda spelar han en avdankad pedofiljägare i den löst verklighetsbaserade filmen, ”Primetime” som har Sverigepremiär i helgen.

Rollen bygger på Chris Hansen, som ledde tv-programmet ”To Catch a Predator”, där pedofiler lockades till möten och konfronterades framför kameran.

I hyllningskören finns SVT:s Kristoffer Viita som pekar ut huvudrollsinnehavarens insats som särskilt imponerande.

”Jag vill att Robert Pattinson vinner en Oscar nu”, skriver han.

Aftonbladets Siri Vaara skriver att regissören Lance Oppenheimer inte har skapat något unikt.

”Oppenheim blandar dokumentär, skräck och thriller på ett sätt som gör filmen utsökt odefinierbar”.

DN:s Kerstin Gezelius gillar filmen, men inte lika mycket som de andra kritikerna. Hon kallar ”Primetime” ambitiös, välspelad, konstnärlig och experimentell, men också lite fånig.