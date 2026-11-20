Lars Vegas långfilmsdebut ”Arne goes to space”, där de två norrländska bröderna Glad-Arne (Lennart Jähkel) och Sur-Stefan (Rolf Lassgård) får besök av en utomjording, får ett mycket blandat mottagande. Recensenterna ger den genomgående antingen två eller fyra av fem i betyg.

DN:s Wanda Bendjelloul tillhör den positiva skaran. Hon hyllar huvudrollsinnehavarna.

”Det ska nämligen till två skådespelare av Lassgårds och Jähkels kaliber för att en norrländsk science fiction ska flyga.”

SvD:s Jan Söderqvist ger också tummen upp. Han tycker att filmen ”andas mustigt folklustspel”.

”’Arne goes to space’ kommer att älskas främst av kräsna buskiskonnässörer. Och det är ju toppen att var och en kan få sitt.”

I andra ringhörnan finns Aftonbladets Siri Vaara, som tycker att filmen aldrig riktigt lyfter.

”Trots den udda premissen landar filmen i en ganska slätstruken historia, där både humorn och dramatiken känns välbekanta och alltför sällan överraskar.”

GP:s Mats Johnson tycker att filmen fungerar bäst när Lassgårds och Jähkels skådespeleri får blomma ut.

”I de scenerna slipper vi tröttsamma buskisskämt och utomjordingens ’blub-blub’”.