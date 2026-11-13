”Depp framstår som uteliggare – men är perfekt i rollen”

Charles Dickens ”En julsaga” är tillbaka i ny tappning. Men störst intresse röner inte hur väl skräckfilmsregissören Ti West lyckats med filmatiseringen, utan det faktum att Johnny Depp är tillbaka i finrummet efter rättstvisten med Amber Heard.

Depp spelade förvisso Ludvig XV i ”Jeanne du Barry”, i en film som sågs av relativt få. Nu är han tillbaka i en film som kommer visas överallt.

”Ebenezer” får dock ett svalt mottagande – bara 51 procent positiva omdömen på Rotten Tomatoes, konstaterar Hollywood Reporter.

”Är det en påtänd uteliggare? En förrymd brukare från ett demensboende?” frågar sig Sydsvenskans Oscar Westerholm innan han levererar att det bara är Johnny Depps tolkning.

Nej, omdömet om filmen ”Ebenezer” i allmänhet och Johnny Depps gestaltning av bokhållaren Scrooge Ebenezer i synnerhet lämnar en del att önska, enligt en samlad kritikerkår.

Sydsvenskan ger dock filmen en trea och menar att Depp är som klippt och skuren för rollen, även om själva filmen slutar ”alltför abrupt”.