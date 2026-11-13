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”Depp framstår som uteliggare – men är perfekt i rollen”

Av Daniel Persson
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Charles Dickens ”En julsaga” är tillbaka i ny tappning. Men störst intresse röner inte hur väl skräckfilmsregissören Ti West lyckats med filmatiseringen, utan det faktum att Johnny Depp är tillbaka i finrummet efter rättstvisten med Amber Heard.

Depp spelade förvisso Ludvig XV i ”Jeanne du Barry”, i en film som sågs av relativt få. Nu är han tillbaka i en film som kommer visas överallt.

”Ebenezer” får dock ett svalt mottagande – bara 51 procent positiva omdömen på Rotten Tomatoes, konstaterar Hollywood Reporter.

”Är det en påtänd uteliggare? En förrymd brukare från ett demensboende?” frågar sig Sydsvenskans Oscar Westerholm innan han levererar att det bara är Johnny Depps tolkning.

Nej, omdömet om filmen ”Ebenezer” i allmänhet och Johnny Depps gestaltning av bokhållaren Scrooge Ebenezer i synnerhet lämnar en del att önska, enligt en samlad kritikerkår.

Sydsvenskan ger dock filmen en trea och menar att Depp är som klippt och skuren för rollen, även om själva filmen slutar ”alltför abrupt”.

Recensioner:

Oscar Westerholm: Så bra är Johnny Depps comeback i Hollywood efter åtta år
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Utländska recensioner:

Hollywood Reporter har sammanställt en rad recensioner
www.hollywoodreporter.com
David Ehrlich: Depp är outhärdlig i en tråkig och dyster tolkning
www.indiewire.com
Rick Damigella: Johnny Depp med i en stjärnfylld film
CNN
Kevin Maher: Johnny Depp i sin andra roll sedan rättstvisten
www.thetimes.com

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