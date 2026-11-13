”Fantastisk final – som lär göra många besvikna”

Sista delen i Karl Ove Knausgårds ”Morgonstjärnan”-svit har nått Norge, och i hemlandet är recensenterna splittrade. Aftenpostens Ingunn Økland konstaterar att ”Underjordisk” har centrala likheter med Homeros Odyssén och andra antika ödesdramer.

”Men det är en svag final eftersom den blir för monoton i jakten på de döda.”

NRK:s Ellen Sofie Lauritzen tycker att Knausgård är en av vår tids främsta historieberättare eftersom han ”skriver om allt det vi inte förstår på ett sätt som gör det begripligt.”

Expressens Victor Malm tycker att ”Underjordisk” är en fantastisk roman, men att den lär göra många besvikna:

”Knausgård ger bara dunkla svar på bokens strukturerande mysterium.”

GP:s Mikaela Pejković uppfattar Knausgård som en ojämn författare, ”än mer så eftersom kvalitetsskillnaden inte finns mellan böckerna utan i dem”. Om den 368-sidiga boken strukits ned med hundra eller hundrafemtio sidor hade den varit ”perfekt”, konstaterar hon.