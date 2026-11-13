Nya julfilmen en ”hälsovådlig, romantisk julgegga”

Anastasios Soulis som Jonas; Felice Jankell som Mathilda; Happy Jankell som Freddie; Dag Malmberg som Janne; Maria Kulle som Lilian

Recensenterna tycks vara rörande överens: Adam Pålssons långfilmsdebut, Netflix nya julfilm ”Bara till jul”, är inget att hänga i julgranen.

Filmens manus baseras på Eleonor Sagers ljudbok ”Jul i Sankt Anna”. Som den engelska titeln ”The Christmas switch” antyder handlar den om två systrar som i juletid byter plats med varandra.

Flera kritiker tar upp likheter med julfilmsklassikern ”The holiday” från 2006, där Cameron Diaz och Kate Winslet byter liv med varandra. ”Stereotypt, tillrättalagt och smörigt är det även här”, skriver Aftonbladets recensent Karolina Fjellborg.

Flera recensenter tar även upp likheter med ”Bridget Jones dagbok” (2001) som en brist.

Minst sagt kritisk är även Sydsvenskans Oscar Westerholm. Filmen, som han ger en etta i betyg, liknas vid ”vilken slumpgenererad amerikansk dussinjulfilm som helst” – bortsett från att den utspelar sig i Stockholm.

”Det är den här typen av hälsovådlig julgegga som vi hädanefter bör överlåta till AI.”