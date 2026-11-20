På lördag har hyllade ”You can see everything” Sverigepremiär. De höga förväntningarna på dokumentären ser enligt kritikerna ut att infrias med råge.

DN:s Helena Lindblad stämmer in i kritikerkören och ger filmen en femma. Hon låter sig ryckas med i Nathan Fielders illusionslek där gränsen mellan sanning och lögn suddas ut.

”Hela filmen är en toxisk cocktail av psykopati, narcissism, empatilöshet och galopperande galenskap”, skriver hon.

SVT:s kritiker delar också ut maxbetyg. Lydia Farran-Lee konstaterar att filmen utan tvekan lever upp till hajpen. Men att försöka reda ut vad som egentligen är sant och falskt i historien? Glöm det. Bästa strategin är enligt henne enkel: Släpp kontrollen och låt dig dras med i Nathan Fielders regi.

Men alla stämmer inte in i jublet. Oscar Westerholm på Sydsvenskan stannar vid en trea i betyg och skriver att filmen är lika manipulativ som Holmes själv. Visserligen rymmer filmen århundradets bästa pokerface-duell, men någon ”århundradets film” är det inte frågan om.