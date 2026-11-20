Elizabeth Holmes-filmen en galen lek med sanningen
På lördag har hyllade ”You can see everything” Sverigepremiär. De höga förväntningarna på dokumentären ser enligt kritikerna ut att infrias med råge.
DN:s Helena Lindblad stämmer in i kritikerkören och ger filmen en femma. Hon låter sig ryckas med i Nathan Fielders illusionslek där gränsen mellan sanning och lögn suddas ut.
”Hela filmen är en toxisk cocktail av psykopati, narcissism, empatilöshet och galopperande galenskap”, skriver hon.
SVT:s kritiker delar också ut maxbetyg. Lydia Farran-Lee konstaterar att filmen utan tvekan lever upp till hajpen. Men att försöka reda ut vad som egentligen är sant och falskt i historien? Glöm det. Bästa strategin är enligt henne enkel: Släpp kontrollen och låt dig dras med i Nathan Fielders regi.
Men alla stämmer inte in i jublet. Oscar Westerholm på Sydsvenskan stannar vid en trea i betyg och skriver att filmen är lika manipulativ som Holmes själv. Visserligen rymmer filmen århundradets bästa pokerface-duell, men någon ”århundradets film” är det inte frågan om.
Recensenternas snittbetyg: 4,5
Snittbetyget baseras på fyra av sex recensioner då inte alla sätter ett betyg.
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