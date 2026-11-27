Oj, vad snygg den nya uppföljaren till Ridley Scotts dystopiska sci fi-klassiker ”Blade runner” är att titta på. Men frågan är om Prime videos nya serie ”Blade runner 2099” inte är lite långtråkig.

Eller rentav själlös, om man ska lyssna på Times recensent Judy Berman. Eller GP:s Caroline Hainer.

Serien utspelar sig 80 år efter originalet. Sedan dess har replikanterna – de artificiella människorna – vunnit. Blade runners är inte längre människor som jagar olydiga robotar, utan tvärtom.

Och medan estetiken är på pricken är det i jämförelsen med originalet som ”2099” ser som blekast ut. DN:s Sebastian Lindvall tycker att den ser ut som ett ”bombastiskt fanfiction-projekt”, och Eric Francisco skriver i Esquire att det är en ”onödig promenad i en värld som inte bad om det”.

Men om det är en sak han älskar, så är det den sexiga saxofonen. Och om det får han medhåll från Vultures Nicholas Quah.

”Titelspåret får sin klimax med ett saxofontjut så elektrifierande att det får mig att vilja springa genom en vägg”, skriver han, om en serie han annars beskriver som ”en feltändning på nästan alla nivåer”.

Men, konstaterar Caroline Hainer, det var ändå inte existentialismen som höll kvar publiken i Ridley Scotts originalversion – det var stämningen.

Och stämningen är onekligen fulländad.

”Vi närmar oss absolut, estetisk perfektion, vilket gör det lättare att ha överseende med att handlingen är både tröttsam och förvirrande”, skriver hon.