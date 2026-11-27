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En gång i tiden skapade krocken mellan Robert de Niros och Ben Stillers karaktärer rent humorguld i familjekomedin ”Släkten är värst”, skriver Helena Lindbland i DN. Men när gänget nu är tillbaka med den fjärde filmen i ordningen, ”Focker In-Law”, är det inte kul längre, tycker hon.

För att försöka rädda det hela slänger man in Ariana Grande i rollen som svärdotter till Stillers mjukisman Greg, skriver Lindblad.

”Men magin uteblir, rollsättningen känns bara konstig och Grande har noll komisk tajming.”

Den första filmen om Gaylord ”Greg” Focker och hans stenhårda svärfar Jack vann inte direkt några stilpoäng i komiskt finlir, men funkade bra i genren, skriver svenska Yles filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad. 26 år senare är det tydligt att tiden sprungit ifrån familjen Focker, tycker hon.

Sahlgren-Fodstad har ett råd: Skippa ”Focker In-Law” helt, och lägg i stället biopengarna på pedofiljägarfilmen ”Primetime” med Robert Pattinson.

”Båda filmerna lämnar en med en klibbig känsla av obehag, men på helt olika sätt”, skriver hon.