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Arkivbild. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Tågstopp mitt i hettan – Patrik och barnbarnen satt fast

Av Hannah Gustafsson
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Patrik Karlsson, 62, var på väg till Göteborg med barnbarnen när tågresan plötsligt tog stopp mitt under årets hittills kanske varmaste dag, skriver Aftonbladet.

– Det är väldigt varmt, det har det varit hela tiden. Man får vifta med handen, säger han.

Anledningen till tågstoppet var ett elfel som började vid 10-tiden på förmiddagen, enligt Trafikverket. Vid 12-tiden evakuerades Patrik och de övriga passagerarna från tåget och fick vänta på ersättningsbussar.

Sträckan mellan Stockholm och Göteborg, samt Göteborg och Malmö påverkades av stoppet.

Ytterligare ett elfel har drabbat sträckan mellan Malmö och Lund. Ett Öresundståg som var på väg mot Köpenhamn fastnade och fick även det evakueras, skriver Sydsvenskan.

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