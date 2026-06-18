Taiwan inspireras av Ukraina – håller drönarkurser

En drönare visas upp i Taiwan. Arkivbild.

Med hotet från Kina i bakhuvudet har Taiwan börjat anordna kurser i bland annat drönarflygning för civila, rapporterar The Guardian.

– Jag vill ge mig själv en ny färdighet, något jag kan få användning för om det någonsin behövs, säger kursdeltagaren Pan Chien-chin.

Taiwans växande rörelse för civilförsvar har bland annat inspirerats av Ukrainakriget, där drönare används flitigt. Vissa gymnasieskolor i Taipei har till exempel börjat erbjuda sina elever sommarkurser i hur man använder drönare för sök- och räddningsuppdrag.

– Jag är inte en soldat, men om Kina någonsin invaderar skulle jag som medborgare vilja ha förmågan att hjälpa till, säger en annan kursdeltagare som vill vara anonym.