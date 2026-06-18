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En drönare visas upp i Taiwan. Arkivbild. (ChiangYing-ying /AP/TT / AP)
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Taiwan inspireras av Ukraina – håller drönarkurser

Av Hedda Hallsenius
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Med hotet från Kina i bakhuvudet har Taiwan börjat anordna kurser i bland annat drönarflygning för civila, rapporterar The Guardian.

– Jag vill ge mig själv en ny färdighet, något jag kan få användning för om det någonsin behövs, säger kursdeltagaren Pan Chien-chin.

Taiwans växande rörelse för civilförsvar har bland annat inspirerats av Ukrainakriget, där drönare används flitigt. Vissa gymnasieskolor i Taipei har till exempel börjat erbjuda sina elever sommarkurser i hur man använder drönare för sök- och räddningsuppdrag.

– Jag är inte en soldat, men om Kina någonsin invaderar skulle jag som medborgare vilja ha förmågan att hjälpa till, säger en annan kursdeltagare som vill vara anonym.

Även första hjälpen-kurser har blivit mer populära
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